AI PC帶動零組件規格升級

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受到疫情紅利消退，PC/NB市場去年與今年出現劇烈的庫存調整，惟伴隨通路端庫存水位已回歸正常，自今年第4季起，PC需求出現回溫的早期跡象。也因為AI應用逐漸百花齊放，加上高通、英特爾、超微等各家大廠均宣布準備進軍AI PC，更加支撐市場對明後年PC迎來數位經濟後的新一波換機潮寄予厚望。

AI PC不僅帶動PC出貨量的提升外，AI應用對高速資料傳輸的需求以及衍生出的各項高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體、散熱模組等零組件都將跟隨出現規格升級的需求與商機。

預估全球PC/NB出貨量今年將僅剩下2.4億台，較去年衰退14％，且連續兩年呈衰退窘境，同時相對於疫情期間2021年當年最高峰的3.4億台，更少掉3成的市場規模。但從近期台積電、英特爾、PC品牌廠等各家法說最新預估，庫存調整已久的PC終於迎來復甦跡象，預估今年第4季PC/NB出貨量將可較去年同期增長9％，並扭轉過去連續8個季度的衰退窘境。此外，也樂觀預估2024年與2025年PC/NB出貨量將迎來連續兩年的中個位增長。

隨著生成式AI工具的不斷普及，產業界都在積極整合人工智慧功能，以提高生產力與休閒體驗，而PC/NB作為工作與生活的核心工具，也將在軟體與硬體領域出現重大的改變並朝AI應用發展。

指標大廠英特爾日前宣佈AI PC的加速計畫，並將於今年12月推出與神經網路處理器（NPU）相容的行動版Meteor Lake CPU，屆時將能夠在PC/NB上運行生成式AI聊天機器人，不用連上網、進入雲端數據中心來獲取AI運算能力。晶片大廠高通日前也推出專為裝置端AI運算設計的X Elite平台，使用者無需連網即能在PC/NB上透過語音助理做文件摘要、提問等生成式AI功能。

據PC品牌廠目前的設計規劃，AI PC將具備人工智慧與機器學習能力，能執行各種智慧應用與工作，此將改善使用者的生產力與娛樂體驗，強化使用者協作與溝通效率以及提升工作品質。AI PC也可協助使用者創作、編輯、優化與壓縮影音檔案，改善品質與效率，另也提供資料與隱私保護。

研調機構Canalys也預估，蘋果積極整合神經引擎於自家的M系列處理器內，全球的AI PC出貨量已超過500萬台，且伴隨英特爾主導的x86架構開始增強其AI功能，預計從2024年上半年起支援AI功能的型號將大幅增加，且2024年第4季AI PC的出貨量將增加至2,000萬台，占屆時全球PC份額的25％以上。Canalys也預估AI PC的出貨量滲透率將從2023年全年的10％提高至2024年、2025年、2026年的19％、37％、53％。儘管目前產業界對於AI PC的硬體架構尚未確認，但並不阻礙AI PC長期發展的潛力。

AI PC除帶動商用市場出現換機與升級需求外，更值得關注者應是零組件的規格升級，包含高速傳輸晶片、傳輸介面連接器、記憶體、散熱模組等。AI PC帶動資料處理量跟隨提升下，具有充電、資料、影音傳輸的高速傳輸晶片也就需跟進升級，如Thunderbolt 3升級至Thunderbolt 4/5、USB 3升級至USB 4，同時傳輸介面也需由PCIe 3.0升級至 PCIe 4.0/5.0。另英特爾即將推出的新一代筆電平台Meteor Lake，DRAM也將由DDR4升級至DDR5，所需搭配的散熱模組也可能由傳統的散熱管升級至散熱板解決方案。