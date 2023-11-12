美債信展望 穆迪下調至負向

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際信評機構 對美國主權債信看法

今年來2年期美債殖利率走勢

美國政府關門大限再度逼近之際，國際信評機構穆迪（Moody’s）10日將美國主權債信展望從「穩定」下調到「負向」，理由是財政赤字龐大，加上國會政治兩極化的干擾，債務負擔能力下降問題難以緩解，穆迪此舉應聲引發美債殖利率再度飆升。

惠譽（Fitch）8月初即因美國國會兩黨債限協商歹戲拖棚，成為繼2011年標準普爾（S&P）後，又一家拔掉美債3A信用桂冠的信評機構，三大信評機構就只剩穆迪維持美國頂級信評。

穆迪調降美債評等展望消息發布後，立即引發美債殖利率聞訊走高。2年期美債殖利率升至5.0687％、10年期美債殖利率攀升到4.6518％，均刷新當日高點。隨後兩者又出現回落。穆迪在聲明中直言，美國國會政治持續兩極化升高風險，國會議員無法在財政方案上形成共識，就很難緩解債務負擔能力下降問題。

穆迪資深副總裁佛斯特（William Foster）受訪指出，「從明年政治日程安排來看，可能到2025年前，都別奢望會對財政實力下降，做出什麼重大政治回應。」

Natixis首席美國經濟學家霍吉（Christopher Hodge）表示，短期內見不到美國財政重整的預期很合理，赤字還是很龐大，且隨著利息支出在預算比重擴大，政府債務負擔只會愈滾愈大。

穆迪宣布調降美國債信展望消息一出，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）將矛頭對準共和黨，指其為「國會共和黨極端主義與運作失靈的後果」。

美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）也聲明回應，「儘管穆迪的聲明維持美國3A評級，但我們對於將信評展望降為負向無法認同。美國經濟依舊強勁，美國公債無論從安全性或流動性來看，都是世界一流的資產。」