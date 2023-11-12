美汽車業掀加薪潮 本田調薪11%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國汽車工人工會（UAW）與底特律三巨頭達成勞資協議，持續為汽車廠帶來壓力。繼豐田之後，本田汽車10日宣布將為美國汽車工人加薪11％，自明年1月生效。

本田亦同意工人達到最高工資等級的時間由6年縮短至3年，和UAW與通用、福特和Stellantis三大車廠談判贏得的福利相似。本田人力資源部在寫給美國員工的備忘錄表示，本田持續檢視整體薪酬方案，確保公司在產業中維持競爭力。本次美國勞工加薪將自明年1月8日起生效。

UAW發動將近六周的罷工，終於在10月稍晚贏得紀錄性勞資合約，本田和其他非工會的汽車廠一直面臨改善薪資和福利壓力。

支持UAW為會員與三巨頭抗爭的美國總統拜登，10日透過社群平台X（原推特）讚許本田的決定。拜登表示，「工會汽車工人贏得本次勝利。」

UAW同意拜登的看法，並在X寫道「本田的工人是時候挺身而出，為自己而戰。」UAW不忘鼓勵本田的工人「響應UAW的行動，和加入工會。」

拜登9日支持UAW號召特斯拉和豐田的工人加入工會，表示所有美國汽車勞工都應該享有UAW與三大車廠協商的相同協議。

依據協議，底特律三巨頭同意加薪25％，直至2028年，並將工人達到最高工資的時間由8年降至3年。合約正待工會會員投票批准。

豐田甫於11月稍早宣布為美國汽車組裝廠的勞工加薪9％，同樣自明年1月生效，以維持豐田在汽車業的競爭力。此外，特斯拉不敵德國最大工會IG Metall的龐大壓力，日前宣布11月為柏林超級工廠的工人加薪4％。福斯汽車日前透露，12月將為美國工廠工人進行年度薪資檢討。