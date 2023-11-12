關門大限又來了 美眾院提權宜之計

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美國政府18日關門大限逼近，信評機構穆迪宣布下調美國主權評級展望至負向，讓美國國會更添壓力，眾議院預定11日提出權宜措施暫時避免政府停擺，好替達成全年支出協議爭取更多的時間。

眼看美國國會9月底通過的臨時支出法案將於11月18日到期，2024財年支出計劃因共和黨內鬨依舊擺不平，聯邦政府再度面臨部分停擺危機。

新任眾院議長強生（Mike Johnson）花了好幾天時間，與自家共和黨議員討論解決政府關門危機的選項，包括臨時支出法案要延長多久，好讓兩黨議員就全年支出爭議再行協商。

參眾兩院必須趕在11月17日前，表決通過支出法案並送交拜登總統簽署，否則美國將是10年來第四度面臨政府部分關門窘境。

距離政府關門大限剩不到一周時間，部分共和黨人呼籲批准「乾淨」的持續撥款決議案（CR），既不削減開支，也不含會招致民主黨反對的保守政策，好讓政府能運作到明年1月中旬。

但眾院議長強生料還是會受到來自共和黨強硬保守派「自由黨團」（Freedom Caucus）的壓力，此極右派團體仍堅持刪減政府開支，另一方面又主張加強美墨邊境安檢，還要對聯邦預算不同項目分別設置截止日。

「自由黨團」的代表人物、德州眾議員羅伊（Chip Roy）表示，權宜支出包含援助以色列對抗哈瑪斯，他可以接受。

眾院共和黨議員希望，能在14日就政府運作延長到明年1月中的權宜措施進行表決。多位國會議員警告，兩黨再為權宜支出措施爭鬥不休，國會恐怕阻擋不了政府關門。