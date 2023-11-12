Levi’s陷困境 伯格認整頓人事不夠決斷

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全球著名牛仔褲品牌Levi’s母公司利惠（Levi Strauss）執行長伯格（Chip Bergh）說，雖然在他正式成為執行長的第二天，就了解到要讓公司改頭換面的最好方法，是把行政主管裁減一半以上，但強調其掌舵以來做過最大錯誤，就是未儘快裁撤不適任的員工。

他表示要改變公司文化的最容易方法，就是換掉裡面的人。像其上台之初有11個直接向他報告的管理高層，但在18個月後，當中有9人已離開公司。

儘管在外人來看，伯格是以雷厲風行的方式整頓公司管理高層，但他仍然後悔自己在裁撤不適任員工上的速度還不夠迅速。他進一步解釋，自己最後悔的是沒有留住部份很棒的管理人才，原因正是出於他讓一些不適任的人留在公司太久而未及時裁掉。

伯格在2011年進入利惠，正值公司陷入經營最艱難的時候，因為消費者不再購買其牛仔褲等服飾產品。對於這個困境，他坦承Levi’s這個品牌是真的失落。過去像他自己的那個世代的人，從小就穿上Levi’s品牌服飾。但現在卻有整整一個世代的消費者，在成長過程中未曾穿上Levi’s。

因此利惠逾10年來業績表現並不穩定，可能在某年營收出現成長而獲利卻下滑，然後隔年獲利好轉而營收卻走低。但他上台六年後，終於讓Levi’s這個一度破落的品牌重新受到消費者的注意。

Levi’s在2017年的營收年增8％為十年來最高增幅，年增幅度遠高於2016年的3.1％，並且在2018年繼續成長14％。

將在明年卸下執行長職位的伯格說，他給公司留下最大的東西，就是讓公司從自以為是的態度中覺醒，並建立出一個以公司文化為核心的團隊。他形容自己只是一位樂團指揮，在身邊打造出一支很棒的樂隊。

儘管如此，利惠往前走的路並非一帆風順，並大幅削減2023年獲利展望，因為其批發業務營收大幅下跌和其最大市場美國的銷售放緩。其預測今年銷售成長幅度，從原先估計成長1.5％到3％區間，縮小至1.5％到2.5％區間。伯格指出，受到通膨壓力增加、房貸利率上升與汽油價格飆漲等影響，消費者在其百貨公司店面購買的商品已變少。

跟許多服飾品牌一樣，利惠必須因應消費者喜好的轉變，尤其大家在疫情結束後返回辦公室上班，愈來愈要求穿著舒適和寬鬆衣著。

利惠2021年收購運動服品牌Beyond Yoga來協助其女裝業務成長，目標讓女裝占公司營收50％。今年上半年，女裝占淨營收比率達35％。

伯格表示，利惠為了不斷擴大亞洲版圖，正不斷在區內開設更大店面來創造人潮效應。他強調中國消費者在疫後的報復性消費，將是Levi’s品牌的「巨大商機」。

儘管其第二季亞洲市場營收年增18％至2.62億美元，但占公司總銷售額比率不到20％。尤其單以中國市場計算，占總銷售比率還不到3％。

相較之下，許多利惠的對手在中國市場的銷售，占各自總銷售比率在10％或以上。伯格以此認為其公司在中國市場還有很大的拓展空間。伯格表示，利惠目前每年在全球淨增加約100家店面，當中約三分之一就是開設在亞洲。