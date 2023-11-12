陸電商拚雙11 價格戰殺見骨

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面對消費降級，今年「雙11」讓各商家平台業者喊出「全網最低價」。但在價格戰殺至見骨下，民間的消費欲望能否因此激發卻是一個謎。業者全力衝刺業績同時，心中也是各個沒把握。

綜合陸媒11日報導，年初解封後儘管大陸官方極力促進消費，民眾仍吝於掏錢購物，或是轉為購買較低價產品。

但大陸10月公布的第三季GDP成長率4.9％，優於預期，其中9月份社會消費品零售總額年增5.5％，比8月加快0.9個百分點，令業者重燃希望。

本月初，參加上海進博會的金門酒廠指出，疫後大陸轉為理性消費，中秋檔期銷售冷淡，「雙11」將成為年貨節銷售前景的重要指標。

為此，自10月24日晚上「雙11」開啟預售起，10月31日第一波大促銷，11月10日推第二波，直至11日結束期間，各家平台比賽打折的狠勁遠勝往年。

例如，阿里巴巴把「全網最低價」作為核心KPI，天貓活動機制簡化；官方立減、不用湊單，百億補貼商品承諾「買貴必賠」。其他業者「輸人不輸陣」，京東主題更是直白：「真便宜」，取消預售階段；蘇寧易購強調商品的「價格力」，加碼百億補貼和超級津貼；抖音推出官方立減，單品價格直降15％起。

然而，在近年大陸政府強力整頓平台經濟後，業者在「雙11」的造勢及活動已低調許多，今年平台和商家仍傾向於不公佈GMV（總成交額）。

貝恩公司報告指出，超過77％的消費者計畫在今年「雙11」減少消費支出，或維持和去年一樣的水準。

報告稱，兩大原因促使大陸消費者趨於謹慎。一方面是面對經濟的不確定性，越來越多消費者開始追求「商品價值感」。另一方面，自2009年以來，隨著「雙11」的規模日益擴大和逐步成熟，過程中不斷湧現的同類電商促銷，已經讓消費者產生折扣疲勞。

儘管「雙11」局勢偏弱，但今年大陸國貨顯著跑贏洋品牌，尤其是美妝領域。

國泰君安證券報告顯示，天貓排名前十的美妝品牌，大陸品牌珀萊雅登頂。天貓表示，今年「雙11」的一大亮點，就是國貨品牌全面爆發。在天貓雙11美妝預售（4小時）TOP 20榜單裡，國貨新銳品牌占10席，較去年增長一倍，超過7萬個國貨品牌首日成交翻倍。