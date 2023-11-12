互聯網之光博覽會 AI最夯

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今年AI席捲全球，帶動相關應用火爆發展。本屆2023世界互聯網大會烏鎮峰會期間的「互聯網之光博覽會」上，從資安應用、虛擬人到3D列印，甚至AI程式語言教育等各種智慧科技均成為亮點。

世界互聯網大會祕書長任賢良10日表示，互聯網之光博覽會向為烏鎮峰會重要品牌活動，每年展覽都緊扣新產品和新技術，各家企業互別苗頭，亦可一窺前瞻產業方向。今年合計線上線下參展企業共580餘家，來自47個國家和地區。

今年無疑是AI生成爆發之年，教輔機構嗅到商機，積極推廣AI程式幼兒教育，讓孩子可盡早掌握未來語言。大陸教培機構猿輔導在2017年推出針對7～12歲線上課程「猿編程」，透過最基本程式互動學習，讓小朋友透過編寫遊戲提高算法能力，理解程式基礎邏輯，進而學習感測器、物聯網等概念。民眾現場可以現學程式、做機器人，趣味課程吸引滿滿人氣。

除猿編程外，阿里巴巴、騰訊近期也陸續針對小學生推出AI程式課程，預期相關領域熱度才剛起飛。

在展場同樣人潮不斷的，還有各類AR虛擬人、AI換臉體驗。華為、中國移動等企業攤位都有設置相關設施，民眾可體驗一秒變成卡通人物，甚至能性別對換。

對應AI換臉與虛擬人技術衍生的詐騙議題，在網路安全展區有企業關注破解之道。這些企業有的透過下載破解軟體，讓使用者可看到影片另一端真容，或是透過各類課程，提升民眾辨識真假能力。

另一個有趣應用則是3D列印巧克力。杭州盼打科技與浙江大學等高校研發出自助式3D列印機，只要設定好模組，就可列印玩具、印章等小物。

盼打科技商務經理汪延慶受訪時表示，目前最受歡迎的是3D列印巧克力機，已在大陸各大景區投放1,000多台，可以依照各地方特色設計不同款式巧克力，只需5分鐘，包括寶塔、長橋等文物就能變成巧克力，既有趣又有紀念意義。汪延慶說，今年該公司的營收已達人民幣（下同）2,000多萬，預估明年可以衝上8,000萬元。