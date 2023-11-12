兩岸互動民間先行 大灣區深化交流

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近期兩岸民間交流活動熱絡，尤其東莞、深圳等粵港澳大灣區城市對台互動更頻密。以「融合兩岸 共創未來」為主題的「海峽兩岸交流融合月」啟動儀式11日在深圳舉行，大陸國台辦副主任潘賢掌表示，將繼續促進兩岸經濟社會文化交流合作，並為台灣青年赴陸交流發展創造更好條件。

本次「海峽兩岸交流融合月」由大陸國台辦海峽兩岸交流中心與台灣兩岸和平發展基金會共同主辦，從10月下旬持續到11月下旬，分經濟、文化、體育、青年、基層、媒體六大領域，舉辦30多項系列交流活動，旨在建立新時代兩岸聯結紐帶，加強兩岸民眾特別是青少年互動，共同促進兩岸交流融合。

11日上午的啟動儀式，共有兩岸各界人士和青少年2千多人參加，陸方有全國人大常委會副委員長鄭建邦、國台辦副主任潘賢掌、體育總局副局長李穎川、深圳市長覃偉中、國台辦交流局局長黃文濤等官員出席。台方則有兩岸和平發展基金會執行長連勝武，基隆市長謝國樑等人出席。

潘賢掌致詞時指出，本次活動對推動台企融入大陸新發展格局、參與高品質發展具重要意義。陸方將一如既往續促進兩岸經濟社會文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，為台灣青年來大陸交流、學習、就業、創業不斷創造更好條件，提供更多機遇和幫助。

9月上旬，東莞才剛舉辦「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第14屆東莞台灣名品博覽會，大陸國務院原則同意「東莞深化兩岸創新發展合作總體方案」；「海峽兩岸產業融合交流大會」日前也在東莞松山湖高新技術產業開發區開幕。顯示東莞、深圳等大灣區重要城市，將在新階段兩岸民間交流、經濟融合中扮演更重要的角色。