雙11什麼都能賣 百度入駐淘寶開AI店舖

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每年都會出現新奇商品搶登網購盛會「雙11」舞台，在經濟疲軟、民眾遏制自己「剁手」採購的今年，越來越多服務型店家打起「雙11」主意，如百度就在淘寶開設店舖，提供年內流行的大模型AI服務。

在今年「雙11」期間，百度運用旗下AI虛擬數字人度曉曉為主體，入駐淘寶開設店舖「曉曉AI萬事屋」，以百度文心一言大模型，提供多種不同服務。「曉曉AI萬事屋」頁面顯示，百度利用AI能力提供多項有趣服務，如職場學校廣用的「PPT大綱生成」、現下流行的人格測驗「看圖測MBTI」、還有「彩虹屁小天使」輕鬆生成出吹捧他人的詞語。

不過百度AI店舖主要目的仍以宣傳其大模型應用為主，多數商品僅用象徵性定價來主打免費體驗，有意嘗試當前大模型C端服務的水溫。在AI生成浪潮持續升溫下，未來會否有更多AI服務進入電商平台讓外界期待。

除AI等還在探索方向的C端服務，今年大陸「雙11」還有許多已成熟的服務型產品上線電商。界面新聞指出，近年電商平台在「雙11」主打直播帶貨，相較過往直播主拿著實體商品推銷，今年越來越多如家政清潔等服務領域公司自己架起直播宣傳。

報導指出，過往家政清潔等行業被視為離數位化很遠，但今年有像江蘇的家政小型創業公司上線抖音直播與小紅書直播，雖然直播觀看人數僅有百多人，但最終成交訂單數超50份，以投入簡單設備的成本來看，性價比相當不錯。