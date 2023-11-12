經濟現曙光 中國人氣有望止跌回升？

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根據美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis）10月最新數據顯示，美國第三季GDP成長4.9％，是兩年以來最快的成長力道。背後撐起經濟的那股力量，很大一部份與消費支出強勁有關。

這個夏季，美國民眾支出很熱絡，反觀世界上其他經濟體如歐洲和中國，與美國第三季消費激增是不同的光景。中國民眾的存款總額近三年持續上升，超額儲蓄說明了民眾信心不足、不敢消費。

一直是金融市場主要擔憂對象的中國，似乎陷入了長期放緩當中，且看不到結束跡象。雖然聯博不認為中國經濟與美國經濟、中國金融體系與全球金融體系之間存在很大的關聯性，但中國經濟成長比預期中更加放緩，無疑會對市場帶來干擾。不只擾亂經濟情緒，也可能對金融市場產生重大影響。

然而，從近期幾項經濟數據來看，疲弱的中國經濟似乎露出一絲曙光。中國統計局公布第三季GDP相較去年同期成長4.9％，超過市場預期；其中對成長貢獻最多的產業是住宿與餐飲業，服務業似有復甦跡象。有鑒於第三季經濟成長優於預期，以及近期宣布的政策措施，國際貨幣基金（IMF）因此上調對中國今、明兩年GDP的預測各0.4％，2023年為5.4％，2024則為4.6％。

聯博認為，中國經濟可能已出現觸底跡象，但仍要一段時間才能完全恢復。10月份的製造業採購經理人指數（PMI）較前月下降0.7個百分點，來到49.5，再度下滑至50的景氣榮枯線以下，顯示儘管經濟有所回升，前景仍是困難重重。前景的確充滿挑戰，但成長放緩是中國向更平衡經濟轉型、減少對投資和出口依賴的必然結果。

經歷了過去兩年來的修正後，目前布局中國價值型策略機會重現。聯博建議，投資人可以鎖定接軌政府政策的企業，長期可望有所表現。第一，相較於全球，MSCI中國A股指數和MSCI中國指數，評價都在10年平均以下，相對便宜。

第二，企業獲利可望逐漸回溫，獲利預期優於新興市場與成熟市場（見圖）。

對長期投資人而言，布局時機已經浮現，鎖定現金流量充沛、評價合理的優異企業將是投資關鍵，藉此亦能布局中國規模龐大、流動性高的股市，追求相對具吸引力的潛在超額報酬。

另一方面，綠能投資也是投資中國不可忽視的領域之一。在能源安全的政策之下，中國發展太陽能、風力發電，是為了減少對中東石油的依賴，具有戰略意義。

中長期來看，如果中國要在2060年實現碳中和目標，非化石能源在中國能源結構的比重將大幅提升，從低於20％提高到至少80％。

也就是說，預期40年內中國能源結構將徹底顛覆，可望從灰色工廠轉型為綠色工廠，其中的商機潛能無限。