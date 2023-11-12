有家族病史 健康險先買到位

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如何建構終身實支實付保障

現代人無論工作或休閒都使用3C產品、「坐多動少」，除恐造成「文明病」，如三高、眼疾等現代生活容易引起的身體狀況，更與「家庭病史」有關，壽險業者指出，民眾要讓餘生不會因身體狀況帶來龐大的經濟負擔，一定要注意健康險規劃，尤其檢查實支實付的部分。

臺銀人壽說明，實支實付型保險的特點是可以填補民眾在醫療上的支出，也就是在符合條款與理賠額度內，以健保身分住院，並以治療為直接目的的花費，收據寫多少，保險公司就理賠多少，理賠項目大致可分為「病房」、「手術」及「醫療雜費」三部分。

其中在住院醫療花費中，根據健保局的統計，病房費占20％，手術費占13％，而醫療雜費則占高達67％，包含健保不給付的自費醫材，動輒數萬元到數十萬元的支出，都可以透過實支實付型保險將全部或部分轉嫁給保險公司。

臺銀人壽建議，如果本身有家族病史的保戶，更應該及早規劃投保以建構完整的保障，來因應面對較一般人還要高的風險發生機率。但現代人很容易在健康檢查的時候出現紅字，若這時才投保，核保上恐將面臨加費承保，甚至拒保的情況。為避免「要用保障才知沒有保」的憾事，保戶趁健康時及早規劃投保健康險。

不過，目前實支實付型大都以附約的型式設計，臺銀人壽指出，通常只能續保到75歲至85歲，85歲後就完全無實支實付保障；再者，附約通常為一年一約，保費大都為自然費率，也就是每年都要繳保費才能繼續有效，而且保費隨著年齡逾愈大，逐漸跟著提高，以75歲來說，如果想要擁有10萬元額度的保障，一年可能要繳3萬元到4萬元，到80歲以上，更可能要繳超過5萬元，這對已經退休的人來說，反而排擠到其他的生活開銷。

臺銀人壽認為，要建構完整終身實支實付保障，可選終身醫療健康保險搭配實支實付型的附約，例如台銀人壽的享樂活終身醫療健康險搭配金安心住院醫療健康險附約，保障期間可延長至主約享樂活的111歲，保障更充足。

除經濟上保障，合庫人壽也提醒，高齡照護也非常重要，例如合庫人壽就為保戶推出「彈性喘息服務」，提供照顧替手，幫助保戶解決臨時需要人力的問題；及「實務指導員」協助家人或移工了解如何正確的照顧，例如灌食、翻身、導尿等，保戶可以免費申請，在心力上也能有保障。