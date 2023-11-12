3C族看過來 眼疾專屬保險來了

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科技日新月異，人人都使用3C設備，用眼過度幾乎是無法避免的問題，國人因白內障、黃斑部病變、青光眼及視網膜剝離等眼疾就醫人數也逐年倍增，且有年輕化現象，壽險公司也為此推出專屬保險以強化現代人保障，提供特定醫療補助保險金、健康增值保險金，鼓勵保戶維持健康，也在真正有需求時更無後顧之憂。

元大人壽近期推出「好視元滿保險」針對白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等四大眼疾以及雙目失明提供相關醫療保障。該保險以主約形式出單，無須另外投保一張主約，繳費年期分為10年、15年及20年，保障期間直至被保險人保險年齡86歲。若被保險人於保障期間身故，則提供身故保險金；若契約持續有效，保障滿期將可領取滿期保險金，靈活運用於退休規劃。

元大人壽指出，高危族群在經醫師確診之前可以投保，將依個案狀況評估是否核保；但是若有飛蚊症、視野缺損等多種眼部疾病的確診紀錄，即不能投保。

臺銀人壽的享樂活終身醫療健康保險，除提供基本的住院日額、住院療養、住院手術醫療、門診手術醫療保險金外，另外如人工水晶體植入術、心臟血管支架置放術全膝關節置換術等特定的手術醫材，額外提供特定醫療補助保險金。

同時也額外提供健康增值保險金，依照無理賠紀錄期間的長短所對應的增額比率給付，鼓勵客戶做好自身健康管理。