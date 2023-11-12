華銀南台中分行資深理財專員 何景元助客戶資產配置 受肯定

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由於華南銀行精心規劃代理的保險商品，讓南台中分行的資深理財專員何景元，充分運用商品功能，鎖定投資型商品，主動積極與客戶接觸，更隨時關注客戶資產部位狀況，適時調整與協助客戶提升收益，取得客戶長期的信任。

入行近7年的何景元在保險規劃上，重視投資型保單，分享到很多客戶希望將「投資跟保險」分開，而投資型保單是讓客戶同時有保障，又能參與市場行情，是很好的投資工具，但客戶之所以希望分開，是因為沒有時間注意市場變化，及時轉換投資型保單的投資標的，因此，常常主動關注客戶投保後的情況，其經營客戶的不二法門就是「多關心顧客」，才得以取得客戶的認同與信賴。

舉例來說，去年雖出現股債齊跌的窘境，仍建議客戶可調整到貨幣型相關商品，避開大波段下跌的風險，隨著市場氣氛逐漸好轉，建議客戶可逐步回到積極投資標的，也讓客戶的投資得以持續贏得較佳的成效，獲得客戶肯定與長期的支持。

目前投資組合建議上，可考慮以美股、台股為主，在投資型保單標的配置上，若是年輕族群以資產累積為主，建議20％部位放在領息，至於年長族群則建議70％配置在領息，有穩定金流可以支應退休生活開支。但他強調銷售時，投資型保單牽涉到投資部位，所以最重要的就是要多跟客戶溝通及明確說明保險權益與風險，提醒客戶要留意投資型保單的危險保費、行政管理費、保單維護費用等相關部分，以避免保單爭議。

何景元說，充分運用每天總行提供豐富的投資資訊及教育訓練外，合作的保險公司與投信公司也會分享市場趨勢等資訊，加上自主至國外網站搜尋資訊判讀市場走向，判斷何時該轉換、調整，不斷增進自我投資決策與專業能力，以專業知識服務客戶。

此外，總行提供多元數位投保工具，如客戶不方便至分行時，可使用遠距投保讓客戶透過刷臉視訊「零接觸」完成投保，行動投保則可透過系統檢核保險文件內容，縮短投保時間，帶給客戶創新的體驗及便利性，更有效率的服務客戶，同時也簡化繁雜的作業流程，既環保又可提升自我的工作效能。