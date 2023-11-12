30騎馬、60潛水、練劍…80學薩克斯風 新光金控創辦人吳東進的另類養生

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30歲學騎馬、60歲學潛水、練西洋劍，過了耳順之年，年近80則是再入「教室」學習新樂器—薩克斯風。這位老來去當「學生」的人，是新光金控創辦人吳東進。

薩克斯風，其實不是吳東進晚年第一個接觸的新樂器，真正接觸的第一個新樂器是擁有3,000多年的中國古琴，是春秋戰國時期的那個「士無故不徹琴瑟」、像諸葛亮、周瑜這類「士」子們彈的那種古琴。

古琴的故事，是源自於2008年北京奧運時，吳東進有幸認識了大陸著名的古琴製作大師王鵬。北京奧運開幕式中氣勢非凡的古琴表演中的琴，就是出自王鵬之手。

第二年，王鵬有機會到台灣時，想彈琴給吳東進聽，吳東進第一時間是大吃一驚，心想他那裡懂琴，於是，從ABC開始學習什麼叫琴，於是，王鵬「彈」琴，吳東進「談」琴：說得一口好琴。

然而，不同於琴，吳東進只會「談」，薩克斯風，則是真的會「吹」，目前雖然還在初學階段，但是，一如當年對古琴的「求甚解」，吳東進也同樣的從ABC開始瞭解薩克斯風的一切。

比起中國古琴3000多年的歷史，只有150多年歷史的薩克斯風，實在是很年幼，然而，也因為薩克斯風屬於「近代史」，不至於古到不可考，所以，當吳東進發現薩克斯風是比利時人Adolphe Sax於1840年在法國巴黎發明，而且Sax的故鄉，就在比利時的Dinant，於是當他9月有機會造訪比利時，也特別到Sax的故鄉「朝聖」一番。

吳東進學薩克斯風如此認真的「求甚解」，當然不是想要成為一代薩克斯風大師，但至少也要能「吹」得一口好Sax。

其實，在眾多樂器中，選擇薩克斯風，是因為對醫學頗為瞭解的吳東進知道，薩克斯風在重複吹奏的過程中，是需要練習調節呼吸節奏，肺活量也會因此跟著變大，每天花30分鐘～1小時吹奏薩克斯風，可提升血氧濃度和肺活量，增強呼吸系統功能。

也就是說，吳東進練薩克斯風是陶冶性情，更是另類運動，一如他30歲時學騎馬、騎馬也成為他最佳休閒娛樂與健身方法。不過，吳東進的騎術不錯，好到曾經想過要參加亞運賽馬比賽，因為馬術比賽不限年齡。

騎馬，對吳東進不但是運動，更有「療癒」效果，是真的「療癒」。每當他因為工作忙碌加上應酬多，而讓體內出現「石頭」（結石）時，他就會去騎馬，因為騎在馬上的震動，據說可以「震碎」結石並從體內排出，而且，他親身的經驗是：「真的有效」。

會騎馬的吳東進，在學西洋劍時，曾經有過「也許可以穿著西洋劍的服裝騎馬，跳下馬後可以立即練劍」的奇思異想，這想法一說出來，不少人腦中浮現的是：唐吉訶德拿著劍追著風車的畫面…。

從騎馬的成果來看，以吳東進只要接觸就會很投入的特質，相信他練薩克斯風練到一定時間後，就得用「聲如洪鐘」來形容他了。