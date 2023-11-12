新光金控總經理 陳恩光兩招拉抬獲利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新光金控總經理陳恩光走馬上任，8月順利獲金管會核准。外商銀行出身的他，上任後的首場法說會上，即以溫和的笑容與穩健的領導風格，深受在場法人與媒體的關注，他以提升新光金獲利效率為目標，盼提高證券、銀行兩大子公司對新光金控獲利的貢獻占比，並強調「做對的事（Do the right thing）」、「回歸基本（back to basic）」，獲利自然會提升。

陳恩光過去主要的經歷為外商銀行，是「小花幫」花旗銀行出身，曾任花旗銀行副處長，也曾擔任過台灣高鐵公司副總經理、中信金控處長，後來也擔任台北富邦商業銀行執行副總經理，是富邦金總經理韓蔚廷的「子弟兵」，對於財務、投資操作相當熟稔。

他剛上任不到兩個月就主持法說會，會後他笑說，第一次主持有點小緊張，剛上任時因為是新的工作、新的環境與任務，比較「戰戰兢兢」，但很快就漸入佳境，沒這麼緊張了。

陳恩光侃侃而談金控獲利效率，他認為，未來的獲利能力與資本相連結，新光金旗下有三大重要子公司，不管是人壽、銀行、證券都很重要。新光人壽因占金控資產近7成，又將於2026年面對壽險業會計新制IFRS 17、新清償能力指標（ICS）接軌挑戰，業務與商品設計上要有更長遠的策略，紀律持續累積CSM（合約服務邊際）、提高保險投資效率、持續充實資本。

陳恩光更希望證券、銀行對新光金控獲利貢獻比例可以提高，讓金控獲利效率能做得更好。他透露對證券、銀行兩大子公司，只有給一個簡單的指引，就是「去做對的事情」。

陳恩光說：「我以前待過外商，老闆不會跟你討論就下指標（KPI），但做不做得到，是要看團隊本身是否跟你有感同深受，要承諾去做這件事，因此目前訂指標（KPI）不是首要，我希望跟團隊講什麼是『right way of doing things（對的方法）』，好的模式我們可以跟別人學，當有這樣的企圖心，獲利都會一起回來。」

陳恩光「做對的事」至今已逐步見到成效，新光金控獲利9月轉為賺錢，9月稅後純益3.05億元，成功縮小新光金今年以來的累積虧損。其中最大功臣就是新光銀行，9月賺4.52億元，今年以來獲利平穩，前三季就賺52.17億元，創下史上同期新高；元富證券9月賺0.24億元，前三季累積已賺19.89億元。兩大子公司今年躍升成為新光金控獲利主力，繳出漂亮的成績單。

面對國際市場環境的劇烈變化，未來陳恩光將如何繼續帶領新光金控衝刺獲利，加大新光銀行、元富證券的獲利動能，同時支持新光人壽充實資本與度過三年後將到來的「會計大魔王」挑戰，成為他近年最重要的課題。