新光金控總經理 陳恩光兩招拉抬獲利

新光金控總經理陳恩光走馬上任,8月順利獲金管會核准。外商銀行出身的他,上任後的首場法說會上,即以溫和的笑容與穩健的領導風格,深受在場法人與媒體的關注,他以提升新光金獲利效率為目標,盼提高證券、銀行兩大子公司對新光金控獲利的貢獻占比,並強調「做對的事(Do the right thing)」、「回歸基本(back to basic)」,獲利自然會提升。

陳恩光過去主要的經歷為外商銀行,是「小花幫」花旗銀行出身,曾任花旗銀行副處長,也曾擔任過台灣高鐵公司副總經理、中信金控處長,後來也擔任台北富邦商業銀行執行副總經理,是富邦金總經理韓蔚廷的「子弟兵」,對於財務、投資操作相當熟稔。

他剛上任不到兩個月就主持法說會,會後他笑說,第一次主持有點小緊張,剛上任時因為是新的工作、新的環境與任務,比較「戰戰兢兢」,但很快就漸入佳境,沒這麼緊張了。

陳恩光侃侃而談金控獲利效率,他認為,未來的獲利能力與資本相連結,新光金旗下有三大重要子公司,不管是人壽、銀行、證券都很重要。新光人壽因占金控資產近7成,又將於2026年面對壽險業會計新制IFRS 17、新清償能力指標(ICS)接軌挑戰,業務與商品設計上要有更長遠的策略,紀律持續累積CSM(合約服務邊際)、提高保險投資效率、持續充實資本。

陳恩光更希望證券、銀行對新光金控獲利貢獻比例可以提高,讓金控獲利效率能做得更好。他透露對證券、銀行兩大子公司,只有給一個簡單的指引,就是「去做對的事情」。

陳恩光說:「我以前待過外商,老闆不會跟你討論就下指標(KPI),但做不做得到,是要看團隊本身是否跟你有感同深受,要承諾去做這件事,因此目前訂指標(KPI)不是首要,我希望跟團隊講什麼是『right way of doing things(對的方法)』,好的模式我們可以跟別人學,當有這樣的企圖心,獲利都會一起回來。」

陳恩光「做對的事」至今已逐步見到成效,新光金控獲利9月轉為賺錢,9月稅後純益3.05億元,成功縮小新光金今年以來的累積虧損。其中最大功臣就是新光銀行,9月賺4.52億元,今年以來獲利平穩,前三季就賺52.17億元,創下史上同期新高;元富證券9月賺0.24億元,前三季累積已賺19.89億元。兩大子公司今年躍升成為新光金控獲利主力,繳出漂亮的成績單。

面對國際市場環境的劇烈變化,未來陳恩光將如何繼續帶領新光金控衝刺獲利,加大新光銀行、元富證券的獲利動能,同時支持新光人壽充實資本與度過三年後將到來的「會計大魔王」挑戰,成為他近年最重要的課題。