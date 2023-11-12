兆豐保險董事長 震撼教育後 梁正德滿滿的感激

一張防疫保單，讓產險業付出慘痛的代價。防疫事件發生後，外界質疑防疫保單商品及龐大的理賠金額，面對來自內、外部的責難，當時不少產險高層天天徹夜難眠、度日如年，而去年這一年，堪稱是兆豐保險董事長梁正德進入工作職場以來經歷最具震撼的一年！走過防疫保單風暴後，梁正德形容當時的情況簡直是殫精竭慮，期盼早日否極泰來。現在的他，內心盡是滿滿的感謝，感謝留在工作崗位上處理核保、理賠以及面對保戶的所有同仁，更感謝金控的全力支持與協助。

梁正德民國80年從美國留學回國，進入財團法人保險事業發展中心工作，從研究員一路到總經理，長達26年。105年退休後才轉任兆豐保險擔任董事長。然而在去年防疫保單事件，他如同大部分身陷防疫保單風暴的產險公司董事長、總經理一樣心力交瘁，唯獨假日與太座背著相機尋找鳥禽的蹤跡，是他解壓的方式。梁正德說，他喜歡捕捉鳥兒美麗輕巧身影及靈動的那一瞬間。拍攝飛鳥需要專注，除了敏銳的眼力還需要聽力，全神專注可以暫時紓解壓力！

對於防疫保險風暴過後，預期產險業會產生什麼樣的變化？梁正德表示，防疫政策調整所造成的風險以及病毒的快速變化，的確是產險業者推出防疫保單後難以迅速因應的變數。未來產險業會更重視四個面向：一、更關注風險的管控，也就是會更仔細評估公司可以承擔的風險。二、更加關注政策變化的趨勢，並且掌握完整且及時的資訊與數據，以便於追蹤保單風險胃納情況並即時因應。三、更重視數位行銷的能力，也就是在網路投保上會有更深、更廣的發展。四、歷經這一次的防疫保單風暴後，預期產險業會更重視核保及業務篩選。

梁正德表示，過去幾年因地緣政治與氣候變遷等風險，導致物價上漲、升息等因素，使得再保市場發生明顯的改變，包括再保條件趨嚴及再保價格明顯調漲。在防疫保單風暴之後，接下來的一至二年甚或更長的時間，由於再保能量的緊縮，預期產險業除了持續嚴謹核保外，強化「數據分析」以及「風險管控」應是各產險業者的重點工作。

再者，加速數位轉型，逐步導入流程自動化、法遵科技化，以及在客服、承保與理賠等面向也會投入更多的科技與資訊資源，以期能降低法令遵循的風險，並逐步提升作業效率與服務品質。