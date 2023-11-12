人事異動站 11月3日至11月9

一、工商企業
◎華新會計主管吳欽生卸任，由劉冠麟新任。
◎台達化發言人顏太明退休，由黃俊豪新任。
◎漳州台達化工總經理顏太明退休，由黃俊豪新任。
◎藍新科技發言人、財務主管由鍾興博新任。
◎訊聯資訊安全主管由宋發祥新任，財務主管、會計主管、公司治理主管劉佩怡卸任，財務及會計主管由劉倩妤新任，公司治理主管由余明忠新任。
◎浩鼎財務主管陳志全卸任，由高國霖新任，內部稽核主管簡志仲卸任，由徐鈺鈞新任。
◎中美實董事長關心卸任，由王宣懿新任。
◎光洋科公司治理主管黃啟峰卸任，由王森榮新任。
◎台翰執行副總經理張誌仁卸任，由李晉誠新任。
◎台驊投控公司治理主管及發言人由王春英新任。
◎福華內部稽核主管由吳蕙萍新任。
◎昇陽半導體財務主管黃豐年卸任，由單芸嘉新任。
◎嘉晶策略長由徐建華新任。
◎橘子資安主管由王俊程新任。
◎慧智執行長蘇怡寧辭職。
◎環球晶資訊安全長由陳日新新任。
◎華宏董事長由張尊賢新任。
◎精拓科策略長由陳神寶新任。
◎國賓總經理謝漢章卸任，由許家堯新任。
◎新纖副董座由吳昕杰新任。
◎長榮航公司治理主管謝淑蕙卸任，由楊琇惠新任。
◎慧友總經理莊永順卸任，由高誌鴻新任。
◎寶緯副總經理由詹俊毅新任。
◎華星光總經理曾俊霖辭職，內部稽核主管陳來恩辭職。
◎時碩工業董事長黃亞興卸任，由劉祖英新任。
◎福懋油總經理許逸群卸任，由張志賓新任。
◎黑松總經理張斌堂卸任，由張智鈞新任。
◎佳和總經理及副董事長吳建東辭職，總經理由翁偉翔代理。
◎中華電技術執行副總經理林榮賜卸任，由黃志新任。
◎首利總經理鄭傑卸任，由鄭翔新任，營運長鄭翔卸任，由鄭傑新任。
二、金融機構
◎群益金鼎證券資訊安全長丘建華退休。