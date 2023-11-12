理想大地飯店補冬 推福滿盆菜

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節氣轉入「立冬」，理想大地渡假飯店風味餐廳精心烹製出一系列美味料理，以冬季滋補為主題，帶來暖心養身的美食體驗。為迎接並歡慶農曆新年，主廚特別推薦「極品福滿盆菜」盛宴料理，每盆2,800元＋10％，凡於11月15日至2024年1月15日優惠期間內完成預購並結帳，享9折優惠。

理想大地渡假飯店風味餐廳，是花蓮當地美食愛好者常常造訪的人氣餐廳之一，擁40年以上資歷的香港主廚李明耀，打造出兼容台、港特色的獨有風味菜品，今年更進一步以「秋冬養身」為主題，嚴選花蓮在地的優良食材入菜，推出包括「干燒紅燒雞煲」、「蔥薑斑腩煲」、「XO醬粉絲蝦球煲」和「玉竹淮杞蓮藕雞湯」等佳餚。

「干燒紅燒雞煲」選用嫩滑的新鮮雞肉慢燉，搭配多種中藥草材料，有助於提升注意力、減輕疲勞並增強免疫能力。「蔥薑斑腩煲」則選用花蓮在地泉水養殖的鮮魚，精選魚腩搭配蔥薑爆香後以特殊蒸煮手法鎖住魚肉膠原蛋白，呈現出經典的港式煲仔手法搭配在地食材的最佳交融的斑腩煲。另外，風味餐廳年年熱賣的招牌「XO醬粉絲鮮蝦煲」，還有港式經典的煲湯「玉竹淮杞蓮藕雞湯」，整鍋滿滿的膠質，滋補養顏。

理想大地為慶祝農曆新年，特別推出「極品福滿盆菜」，每盆2,800元＋10％，這道盛宴料理包含了各種象徵幸福吉祥的食材，如鮑魚、海參、花菇、魚翅、大蝦、雞肉等，主廚巧妙運用炆火慢燉的做法，加上獨特祕方醬汁，醬汁與食材渾然天成，融為一體，象徵盆滿缽滿、豐衣足食，這絕對是點亮團聚年夜飯最特別高級的一道滿分佳餚。訂席專線：（03）865-4209。