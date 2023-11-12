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上周台股延續前一周漲勢，周線以上漲175點作收，不過從漲幅縮小，再加上K棒留下近百點的上影線，【雷山小過】的營造短線機會財利的反彈調節卦象訊息，符合了盤勢的發展脈絡。

翻手成風，覆手成雨，美股隨著Fed的鷹與鴿的氣氛變化，雖然上周四美股大跌波及台股表現，不過美股在鴿派訊息下上漲的時候，台股不但聞風不動，還出現了整理的態勢。而上週五台股卻因為美股大跌，而終結了連七紅的日線態勢。接下來的盤勢發展，且讓我們用「另類觀察」的方式解讀之。

時序進入11月第三周，季節時序則進入了「立冬」，冬天正式開始了，也意味一年即將邁入尾聲。對於【山天大畜】年卦而言，「立冬」之後的時序氣氛傾向於多方，並且出現推升上漲元素的現象，就此些現象來說，台股在接下來的時段易漲不易跌，這是年卦的訊息。

【風山漸】則是台股11月的投資求財卦象，這一卦說的是「辛苦有成」，只因為「高山植木」，對於事務的執行而言，代表見好便收。對於投資求財而言，自然也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢明顯，雖然步伐並不協調，整體盤勢還是回檔有撐的態勢。

【水澤節】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是節度與管理，對於事務的執行而言，代表步步為營。由於卦象氣數排列並不理想，此種步步為營的策略再執行之前，還是須要先放緩步伐，或停下腳步檢視後再出發。

對於投資求財而言，也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象出現了多空俱弱的現象，雖然卦象中的空方動作頻頻，不過由於並沒有出現危害到多方的現象，因此在震盪整理的時候，投資人無須恐慌，設妥區間，確實執行，以營造線區間財利為先。