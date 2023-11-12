雙利多可期 台股補量攻萬七

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台股上周周線連收二紅，雖終結連七交易日上漲，但本波台股反彈接近半年線，盤勢陷入狹幅整理；法人指出，多頭在半年線附近需要休整，短期進入區間震盪，本周大盤因近年底作帳、明年初選舉行情等利多依舊可期，若能補量超過3,000億元擴大行情，將有助於指數再往上攻萬七，建議觀察財報或營收利多個股，有望成為資金重新聚焦的重心。

大盤上周漲多跌少，周K線反彈175點或漲1.06％，以16,682點作收，櫃買全周上漲2.82點、漲1.26％；法人分析，本周台股短期進入區間震盪行情，但若後續美股能持續走揚，將有利於台股攻堅，15日前第三季財報將公布完畢，緊接著關注美國CPI、大陸工業增加值，建議操作以型態優於大盤的強勢股為優先考量，並聚焦具財報或營收利多題材、技術面等多方架構個股。

顧德投顧分析師趙彭博本周持股全面更新，選入LED股雷笛克光學，看好營收年、月雙增，技術面站穩月線、季線，另看好旅遊餐飲大爆發，選入寒舍、富野、新天地等10月營收、第三季亮眼觀光餐飲股。

鼎燁投顧分析師黃勇文，第一大持股為可成，預期品牌客戶高階機種，有望挹注成長動能，另選入前三季獲利倍增的亞翔，力山、原相等。

華冠投顧分析師劉彥良選入前四大持股為力山、五福、協易機、雷笛克光學，選股布局月報營收和季報財報績優股，另選入原相，因其10月營收兩年新高，第四季業績續看旺。

啟發投顧分析師陳雅頎本周則看好IP設計公司力旺第四季營收升溫，明年預期再成長，另看好新日興急單延續到第四季，營運展望佳。其餘則是看好明年大選政策作多的生技股合一、寶齡富錦。

本周四位達人選股，黃勇文、劉彥良看好疫後全民健身商機受惠，帶動健身器材營運走高，都選入力山；雷笛克光學則是車用訂單回溫，營收連六月向上，獲趙彭博、劉彥良青睞；創意受惠ChatGPT帶動需求，黃勇文、陳雅頎選入。

逐洞賽第九洞成績揭曉，趙彭博以10.95％、優於大盤周漲1.06％的績效奪冠，黃勇文則以略勝大盤的3.92％報酬率位居第二，劉彥良及陳雅頎則分占三、四名；達人投組部分，趙彭博因選入金麗科，以周報酬25.95％表現最佳。

總結逐洞賽前九洞成績，趙彭博已奪6洞冠軍，總報酬46.53％也居首位，黃勇文總報酬21.72％居次緊追在後，陳雅頎、劉彥良則居三、四名。