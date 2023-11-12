雷笛克10月營收雙增、寒舍技術面轉強 有看頭

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趙彭博上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股在外資連續數日買超下日K連七紅，10日在前高16,825壓力區，遇到空頭抵抗小幅下跌。多頭在半年線附近需要休整，顧德投顧分析師趙彭博認為，短期間進入區間震盪行情，投資人近期宜採取「噴出跑、買起漲」的買賣策略，本周投資組合前兩大為雷笛克光學（5230）、寒舍（2739），再選入富野（2736）、新天地（8940）、聯合（4129）。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾8日呼籲經濟學家，在預測模型上要保持靈活性，並表示，聯準會將會小心執行貨幣政策，避免被經濟數據誤導及過度緊縮的風險，如果需要聯準會將會毫不猶豫採取升息措施，也讓市場感到緊張不安。

美股那斯達克指數在日K連七紅後，多頭追價動力有衰竭的現象。亞股方面，日、韓股市回檔，美元指數短期在104～106強勢整理，若美元指數跌破104，亞股才有可能迎來真正年終反彈行情。

台股大盤全周漲多跌少，加權指數上漲175點，漲幅1.06％，以16,682點作收；櫃買上漲2點，漲幅1.2％，以217點作收。類股方面，傳來輝達改版AI晶片可進軍大陸，AI股的世芯-KY、創意、緯創、神達、技嘉、麗臺可特別留意。

生技股合一的糖尿病足潰爛新藥獲得中國國家藥品監督管理局批准上市，股價率先起漲並帶領中天、生華科、鑽石投資、聯合爭相上攻。觀光餐飲迎來旺季，寒舍、富野、山富、雲品、新天地表現強勢。IC設計仍是投資組合中不可或缺的標的，金麗科、安國、瑞鼎、矽統逢低買入。