機械公會召開彰化區會員大會 主委蕭文龍勉勵扎根「功夫」闢新局

臺灣機械工業同業公會11月7日起陸續在全台巡迴召開會員大會，10日在彰化市唯愛庭園舉行第30屆彰化、南投區會員大會，同時改選25位地區會員代表，當天300多位會員齊聚會場，臺灣機械公會理事長魏燦文親自率領各理監事出席，彰化市長林世賢亦特別到場祝福。

臺灣機械公會理事長魏燦文會中致詞表示，台灣機械業出口值已連續15個月呈現衰退，現在正處於艱辛的市場與經營困境，尤其目前俄烏戰爭未歇，又加上以巴衝突白熱化，讓國際經濟景氣又多蒙上一層迷霧，前景更加混沌不明，日前已向政府提出獎勵投資、擴大內需市場、擴大研發補助與轉型升級輔導措施強化國際競爭力等多項建言，包括如國營事業、大專院校機器設備能以國產設備優先採購，並協助業者朝向發展智慧化、綠色環保的研發方向開發新機種，藉以增闢海外新市場，他並籲請各會員廠商做好先蹲後跳的準備，迎接未來嶄新市場的到來。

臺灣機械公會常務理事同時也是彰化地區會員代表主委蕭文龍並表示，在過去的三年裡，大家共同見證了機械行業的巨大發展、創新，以及會員廠商們不斷努力追求卓越，在技術、研究和生產方面有令人矚目的成就，衷心感謝每一位會員的辛勤付出和對機械業的貢獻。

但也必須意識到目前面臨的挑戰，從中美貿易摩擦、新冠疫情、烏俄戰爭到現在的以巴衝突與可能引發的中東戰爭，這一連串的國際事件對國際經濟發展無疑是一波波的重擊，中美貿易摩擦打亂了多國產業的生產與市場布局、新冠疫情封國政策讓產業供應鏈大亂重新洗牌，烏俄戰爭造成全球原物料短缺、市場嚴重通膨，加上最近的以巴戰亂效應，若再引起中東戰爭、恐攻，將讓國際局勢更難以掌控，經濟景氣衰退勢必再探底，產業也將再次面臨洗牌重整的窘境，即使現在產業界多已發展出市場生存因應之道與策略，但屆時若造成市場停滯加劇，市場需求再急縮，將是全球機械產業面對新一波經營危機的企業生存重大考驗。

蕭文龍並強調，全球環境變化和技術革新的速度不斷加快，要想保持競爭力，機械業必須持續不斷的學習和創新，扎根練好「功夫」與深化技術、導入科技，機械公會將繼續提供支持和資源，以確保每一位會員都能夠應對這些變化並取得成功，在新的一年裡，更將致力於促進行業內的合作和共享知識，推動創新技術的應用，並繼續提高行業標準和道德準則，相信透過大家的共同努力，必定能夠創造更繁榮和可持續的未來，也讓我們共同延續過去的成就，並期待能順利因應未來的挑戰，大家攜手合作，共同推動機械工業邁向新的高峰。

臺灣機械公會彰投地區25位最新會員代表當選人名單為趙國超、吳肇業、郭光輝、鐘連在、林建相、胡伯服、許芳洲、王能和、紀凱暉、紀明東、黃呈豐、吳森雄、林長昱、葉展碩、蕭文龍、蕭皕成、黃世明、沈聰進、賴秋田、柯俊雄、田明課、林佳郁、謝宜軒、謝永順、黃詩清等。