可成高階機種助攻、亞翔Q3獲利三級跳 業績帶勁

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黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股近期受到新台幣升值影響，短線上漲超過700點，此時市場呈現多空分歧，因美股四大指數漲幅相對大，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，台股進入區間震盪，再次解除破底風險，操作上留意出現第二隻腳的機會，才有利於後市反彈。本周選擇的投資組合前兩大為可成（2474）、亞翔（6139），再選入力山（1515）、原相（3227）與創意（3443）。

黃勇文預期，第四季到明年初，台股有機會迎接消費性旺季需求，加上半導體及電子零組件已進入需求修正尾聲，展望第四季後將迎來旺季需求復甦，加上選前行情支撐下，作夢行情可期待。

包括AI概念股緯創、廣達、技嘉等，成為近期台股的目光，黃勇文分析，主因是AI浪潮讓跌深的股票，終於有彈升的機會，加上美國輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳飛到台灣參加第一屆李國鼎頒獎典禮，創造話題，讓AI股有機會助攻。

綜上所述，到第四季可選伺服器相關供應鏈，如板卡業者、印刷電路板、零組件等，等到消費性需求回溫可望強勢回歸外，而半導體成長幅度將優於整體景氣表現，預期帶動台股市場行情向上。

在類股方面，黃勇文本周布局：可成預期品牌客戶高階機種，將在明年第一季量產挹注成長動能；亞翔受到第三季獲利三級跳，股價可望攀高；力山受惠疫後全民健身商機，帶動健身器材營運走高；原相在高毛利率的電競滑鼠需求放大回升，營收可望同步成長；創意則在Chatgpt帶動需求受惠，預期股價持續創高。