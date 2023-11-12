力山旺季營運續衝、五福前三季EPS新高 後市可期

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劉彥良上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

本波台股反彈至半年線後，重新轉為震盪盤，華冠投顧分析師劉彥良認為，本周大盤年底作帳行情仍然可期，若能成功補量超過3,000億元，將有助指數上攻萬七。本周選擇的投資組合前兩大為力山（1515）、五福（2745），再選入協易機（4533）、雷笛克（5230）與原相（3227）。

劉彥良指出，從技術面觀察，台股下方月線扣抵值已從前波高點開始向下，代表月線將會翻揚形成強勁支撐，將有助台股維持高檔不墜；選股方面，由於月報和季報陸續公告，因此財報績優股是投資人可以鎖定的操作方向。

劉彥良本周選股布局，包括以生產電動工具及健身器材為主的力山，在歷經17個月衰退後，營收自今年5月開始轉為年成長，並持續復甦，第二季順利轉盈中止連五季虧損，第三季EPS再成長到1.16元，較第二季0.05元大幅成長，由於第四季進入傳統旺季，預估單季營收可來到全年高峰，同時在需求逐漸回穩下，明年業績有望持續好轉。

旅遊股五福持續受惠疫後爆復性旅遊潮，第三季營收年增32倍，單季每股大賺2.34元創新高，累計前三季每股賺進5.52元，亦創上櫃以來同期新高；此外10月營收6.64億元改寫上櫃後單月新高，第四季在企業員旅接單熱絡下，營運有望維持高檔。

協易機前三季EPS來到1.57元，創同期新高，已超越過去五年總和。10月營收重回4億元之上，月增41.49％、年增33.78％，毛利率較高的伺服沖床，在手訂單至少20億元。