力旺明年業績續好、新日興急單抱到Q4 營運強

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陳雅頎上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

儘管上周美國聯準會(Fed)主席鮑爾再放鷹，若條件合適將毫不猶豫再升息，震攝股市漲多震盪，但科技股上周表現仍亮眼，微軟股價也在上周創新高，根據CME FedWatch工具統計，交易員認為FOMC 12月會議上升息的機率不到10％，而且明年就會開始降息，啟發投顧分析師陳雅頎表示，隨著大盤連漲7天、攻上半年線後，盤勢開始陷入狹幅整理，財報或營收利多個股，有望成為資金重新聚焦的重心，本周前兩大持股為力旺（3529）、新日興（3376），再選入合一（4743）、寶齡富錦（1760）、創意（3443）。

上周Intel科技論壇到場包括華碩、宏碁董事長，以及廣達副董事長等科技界菁英，基辛格在演講中談到兩個重點，AI驅動了由晶片和軟體所帶來的「矽經濟」，創造龐大商業機會。比如AI伺服器產值將從今年的1.38兆元，至2026年將成長達4.4兆元，AI PC未來產值將高達8兆元，為AI伺服器的2倍，相關概念股如智邦，前10月業績創同期新高，受惠北美資料中心客戶對於400G交換器需求續強，AI新產品也開始小量出貨，外資上調今年營收年成長目標至30％，目前在客戶驗證階段800G產品也預計從明年出貨，成長動能延續到2025年。

隨著這波盤勢反彈，AI相關個股是市場關注的焦點，廣達上周股價站回月線之上，短線賣壓出籠，同族群緯創也隨之拉回整理。另外，第四季進入旺季的車用AM產業可優先留意。

整體而言，第四季操作以型態優於大盤的強勢股為優先考量，聚焦具財報或營收利多題材、技術面多方架構個股。