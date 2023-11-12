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華通（2313）第三季獲利賺贏上半年，第四季可望維持高檔，財報表現亮麗，激勵華通10日股價帶量大漲逾4％，終場衝出10萬張以上成交量，收盤價57.2元，也創下今年9月21日以來新高，周漲幅達5.14％，目前股價已經站穩短、中、長期均線。

華通第三季營收195.92億元，季增41.3％，稅後純益為16.8億元，季增180％，EPS為1.41元，累計前三季EPS達2.21元；華通公告10月營收73.19億元，為歷史第三高，緊接著在第四季3C產品各項電商促銷活動下，有機會維持營運高峰。