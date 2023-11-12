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健策 前三季獲利靚

健策周線圖
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健策（3653）第三季營收攀高到32.76億元，創歷史次高紀錄，推升單季EPS 5.38元，賺逾半個股本，另前三季EPS13.19元，亦順帶寫下歷史次高，表現僅次於去年同期的EPS14.38元。

儘管獲利表現不錯，但不敵投信提款，在投信祭出連六賣下，周線再度由紅轉黑，周跌幅達4.3％，所幸有前低558元支撐，10日股價出現反彈，終場以579元作收，小漲1.57％。短線雖浮現反彈契機，但因下檔只剩年線514.14元的支撐，在所有均線都形成蓋頭反壓下，多方要勝出，恐要再加把勁。

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