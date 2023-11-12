志聖（2467）實施庫藏股，威力發酵，10日股價從開盤後即一路挺升，終場攻上至漲停板價49.75元作收。
志聖公告，自10日起預定買回1萬張，區間價33元至67元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回股票。此次實施庫藏股，主要是為了激勵員工，買回的股份將轉讓予員工。
志聖前三季稅後純益3.76億元，每股稅後純益（EPS）2.4元。該公司10月營收2.71億元、年減39.49％，月減9％，累計前十月營收28.71億元，年減36.78％。
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志聖（2467）實施庫藏股，威力發酵，10日股價從開盤後即一路挺升，終場攻上至漲停板價49.75元作收。
志聖公告，自10日起預定買回1萬張，區間價33元至67元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回股票。此次實施庫藏股，主要是為了激勵員工，買回的股份將轉讓予員工。
志聖前三季稅後純益3.76億元，每股稅後純益（EPS）2.4元。該公司10月營收2.71億元、年減39.49％，月減9％，累計前十月營收28.71億元，年減36.78％。
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