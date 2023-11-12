弘憶股 股價旱地拔蔥

弘憶股（3312）10日股價旱地拔蔥，盤中一度拉上漲停板價21元，而後拉回，終場上漲7.59％，收在20.55元。公告前三季合併稅後純益2.4億元，每股稅後純益（EPS）1.47元。10月營收14.75億元，月減2.21％，年減13％，累計前十月營收126.88億元，年減23.15％。
弘憶股為半導體零組件代理商，電腦與周邊約占22％、無線通訊約占30％、寬頻通訊約占28％、其他產品約占20％。該公司目前的庫存水位已趨正常，不過，市場狀況仍然詭譎多變，還需要持續的觀察、保守看待。
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弘憶股（3312）10日股價旱地拔蔥，盤中一度拉上漲停板價21元，而後拉回，終場上漲7.59％，收在20.55元。公告前三季合併稅後純益2.4億元，每股稅後純益（EPS）1.47元。10月營收14.75億元，月減2.21％，年減13％，累計前十月營收126.88億元，年減23.15％。
弘憶股為半導體零組件代理商，電腦與周邊約占22％、無線通訊約占30％、寬頻通訊約占28％、其他產品約占20％。該公司目前的庫存水位已趨正常，不過，市場狀況仍然詭譎多變，還需要持續的觀察、保守看待。
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