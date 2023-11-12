前往主要內容
工商時報LOGO

中磊 營運三率三升

中磊周線圖
中磊周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中磊（5388）近幾個月股價維持高檔震盪，11月初觸及半年線，盤中來到波段低點109.5元後隨即展開反彈，迄10日盤中高點123元，短線已反彈12.3％，收在121.5元，不僅重新站回季線關卡且已完成W底的打底。至於籌碼面，10日外資終結連八賣轉買，單日買超3,720張，也是近幾個月最大單日買超，有利後市股價表現。

中磊今年來積極調整營運體質，第三季三率三升，單季毛利率提升至17.8％寫近18季新高，單季獲利也創歷史新高，公司估第四季營運持穩，並對明年整體產業及公司營運均持樂觀看法。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00929月月配 0056、00878該配哪一支？股海老牛揭關鍵

  2. 台積電ADR大漲6.35％ 台指期夜盤提前收復萬七 台股下周衝萬七

  3. 美股高漲 道瓊上衝近400點 台積電ADR暴噴6.35％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。