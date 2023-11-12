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中磊（5388）近幾個月股價維持高檔震盪，11月初觸及半年線，盤中來到波段低點109.5元後隨即展開反彈，迄10日盤中高點123元，短線已反彈12.3％，收在121.5元，不僅重新站回季線關卡且已完成W底的打底。至於籌碼面，10日外資終結連八賣轉買，單日買超3,720張，也是近幾個月最大單日買超，有利後市股價表現。

中磊今年來積極調整營運體質，第三季三率三升，單季毛利率提升至17.8％寫近18季新高，單季獲利也創歷史新高，公司估第四季營運持穩，並對明年整體產業及公司營運均持樂觀看法。