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旺矽 外資買超創高

旺矽周線圖
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旺矽（6223）今年來營運相對亮眼，也推升股價長線維持多頭格局，先前股價隨著台股大盤重挫而回測半年線，一度見到波段低點183元，隨後即祭出跌深反彈走勢，10日盤中高點220元，短線漲幅達20.2％，目前股價重新站回所有均線之上，且近一周外資法人買超5,714張，創外資單周買超紀錄，有利推升後市股價持續向上推升。

旺矽前三季稅後純益10.37億元，年增6.52％，每股稅後純益11元，前三季毛利率達到47.93％，較去年同期增加2.2個百分點，主要歸因於高毛利產品貢獻比重提升。

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