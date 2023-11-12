前往主要內容
工商時報LOGO

南紡 投資買盤回補

南紡周線圖
南紡周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南紡（1440）第四季業績回溫，法人及中長線投資買盤回補水位，上周股價沿五日線之上緩步走堅，10日放量上攻收盤15.1元，已站上所有短均線之上。短期的周線趨勢已反轉向上，月線趨勢也有止跌往上訊號。9日KD值趨線也在上周低檔黃金交叉走高。各短線技術指標多呈多頭排列。量能逐步增溫，多頭氣勢如虹。量能若能持續增加，突破前波整理頸線關卡15.5元，股價有持續走高空間。

下游客戶訂單量開始增加，棉紡、化纖產品產線稼動率持續攀升，預期營運谷底已過。第四季開始回溫，明年上半年應可恢復成長。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00929月月配 0056、00878該配哪一支？股海老牛揭關鍵

  2. 台積電ADR大漲6.35％ 台指期夜盤提前收復萬七 台股下周衝萬七

  3. 美股高漲 道瓊上衝近400點 台積電ADR暴噴6.35％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。