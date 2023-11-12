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南紡（1440）第四季業績回溫，法人及中長線投資買盤回補水位，上周股價沿五日線之上緩步走堅，10日放量上攻收盤15.1元，已站上所有短均線之上。短期的周線趨勢已反轉向上，月線趨勢也有止跌往上訊號。9日KD值趨線也在上周低檔黃金交叉走高。各短線技術指標多呈多頭排列。量能逐步增溫，多頭氣勢如虹。量能若能持續增加，突破前波整理頸線關卡15.5元，股價有持續走高空間。

下游客戶訂單量開始增加，棉紡、化纖產品產線稼動率持續攀升，預期營運谷底已過。第四季開始回溫，明年上半年應可恢復成長。