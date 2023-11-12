中興電 長單能見度佳

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中興電（1513）因台電強韌電網計畫而受惠，前三季本業獲利、毛利及前十月營收，均創同期新高。外資10日轉賣為買，與自營商聯手敲進4.988張，股價大漲3.2元而以102.5元收盤，收復5日、10日、20日及240日均線，上檔將遭逢60日均線104.77元賣壓。

中興電持續獲台電345KV超高壓開關設備訂單，累計在手訂單343億元，訂單能見度看到2027年，部分長單能見度看到2030年。第三季EPS為1.51元；前三季EPS為1.63元。10月合併營收攀升至20.06億元、年增22.85％。