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寶齡（1760）受惠腎臟新藥拿百磷（Nephoxil）海外市場開拓有成，除了美國、日本持續銷售貢獻利潤，韓國、泰國已取證外，中國也獲藥監局通知進入實質審查，有機會在2025年取證下，股價在打底完成後，10日爆量逆勢上攻，以113.5元順勢站上均線，成交量4,800張，可視為攻擊量能。

除人用藥外，寶齡也將搶進寵物腎臟病市場，由於腎衰竭是家貓、家狗一大危機。但傳統降血磷產品不容易溶解，但固態劑型一般寵物無法接受，寶齡富錦已突破三價鐵難溶解問題，也進行劑量調整，開發出液劑產品，將儘快台灣推出。