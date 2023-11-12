已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南寶（4766）前三季賺贏去年全年，早盤開高走強，帶量衝上246.5元漲停價，改寫新高，成交張數1,234張，比前一交易日增加295％。其中，外資買超352張，自營商賣超73張，股價連三漲。

第三季營收季增7.2％，營業利益率16％，連七季提升，並創上市新高，淨利年增73.8％，EPS 5.35元；前三季EPS 15.03元，10月營收年增0.7％。鞋材接著劑耕耘生質材料和永續、可回收材料等新產品與應用；工業與其他消費性產業用接著劑聚焦軟性包裝、光學用膠等高毛利產品，降低外部影響。