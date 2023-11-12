已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

皇昌（2543）業績吸引法人及短多買盤逢低承接，上周股價在19.5元至21元高檔震盪整理，10日放量突破頸線收盤21.3元，股價再創十多年以來新高。又已站上所有短均線之上，短期的周線趨勢也在上周重新反轉向上。月線、季線趨勢仍保持走揚。9日KD值趨線預期近日可望也將交叉走高。量能保持高水位。在上無頂、下有撐下，股價上檔應仍有空間。

手中在建工程案量維持高檔，又是年底工程入帳旺季，加上近一年承攬案量多為毛利較高的風電海事工程，市場預期今年獲利可望衝高。