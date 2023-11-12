台新金 獲利靚拚反彈

台新金（2887）前十月稅後純益達129億元，年增幅仍達7.32％，每股稅後純益（EPS）為0.9元，今年以來獲利持續亮眼。尤其，子公司台新銀行扮演稱職獲利引擎，前十月稅後純益129.7億元，創歷史同期新高，年增幅達25％，亮眼獲利帶動股價表現。
台新金10日股價收在17.7元，小跌0.05元或0.28％，整周則上漲0.28％，三大法人合計周買超6,113張，終止連三周賣超。法人普遍預期第四季大盤反攻可期，旗下獲利火車頭台新銀獲利亮眼，台新金股價有望隨大盤向上反攻。
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台新金（2887）前十月稅後純益達129億元，年增幅仍達7.32％，每股稅後純益（EPS）為0.9元，今年以來獲利持續亮眼。尤其，子公司台新銀行扮演稱職獲利引擎，前十月稅後純益129.7億元，創歷史同期新高，年增幅達25％，亮眼獲利帶動股價表現。
台新金10日股價收在17.7元，小跌0.05元或0.28％，整周則上漲0.28％，三大法人合計周買超6,113張，終止連三周賣超。法人普遍預期第四季大盤反攻可期，旗下獲利火車頭台新銀獲利亮眼，台新金股價有望隨大盤向上反攻。
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