世紀鋼 一路旺到2024

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世紀鋼（9958）今年營運表現漸入佳境，也帶動股價成長，10日上漲5.3％來到159元，並獲得投信及自營商支持買超，該公司前三季不論營收、淨利、EPS都逐季成長，分析師認為第四季甚至明年都不看淡，可望續創佳績。

分析師認為世紀鋼今年有台電的離岸風電二期，明年則有海龍離岸風場，業績來源穩固無虞，基本面仍良好，未來與中鋼的興達海基聯手後表現將更佳。該公司前三季累計營收95.39億元，年增51.96％，且一季比一季出色，今年淨利達到5.9億元，EPS也有2.52元。