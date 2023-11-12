投資太晚開始 成退休規劃大忌

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依衛福部的老人狀況調查資料顯示，2017年調查時準退休族（55歲至65歲）還有42％還沒有作退休規劃的話，那麼青壯族沒存退休金比重恐比4成多更多。精算師表示，退休規劃最易犯的錯誤，不是投資錯誤，而是太晚開始，因為「複利效果」需要長時間累積才能顯現出來。

依國發會數據，台灣65歲人口占比一路上升，從2010年的10.7％到2020年已來到16.1％，預估到2030年將成長至24.1％，和德國25.9％相差不到2個百分點，由於2020年台灣生育率只有0.99人，比日本的1.33人以及德國的1.53人還低，因此，到了2065年時，預估台灣老人人口（超過65歲）占比將逾4成（43.3％），屆時即會超過日本的38.4％以及德國的28.4％，成為全球人口老化最嚴重的國家。

從上述數據顯示，台灣人口急速老化，出生率又低時，未來勞保的「破產」恐不是喊喊而已，制度改革應是勢在必行。台灣在人口快速老化之際，即使勞退年金、勞保年金以及國民年金是台灣人的「退休三寶」，但民眾未來無法只靠退休三寶，退休金準備還是要靠自己存比較穩當。

究竟要存多少退休金才夠？專精企業管理總經理葉崇琦表示，每個人大不同，但要概算自己個人要存多少退休金準備很簡單，只要估算退休後每個月要花多少錢（如3.5萬元或5萬元）*預期退休後的壽命（如25年）即可得知要存多少退休金準備。

葉崇琦指出，舉例來說，若預計65歲退休，女性餘命（國人平均壽命）還有22.32年，退休金要存937萬元（3.5萬元×22.32年×12個月＝937.44萬元）。若是有勞退及勞保年金及國民年金等退休三寶可以再扣除，因此，退休金準備缺口可以大幅下降。

假設退休金準備缺口是300萬元，只要提早十年作準備，民眾每個月存的金額可以少3萬元。舉例來說，民眾計劃60歲退休時另存300萬元，若民眾55歲才開始存，不管投資報酬率是2％及4％或6％的投資商品，每個月要存4.8萬元、4.5萬元、4.27萬元，如果可以提早十年，在45歲開始存，不管是2％、4％或6％，每個月只要存1.42萬元、1.21萬元、1.03萬元即可。

由上述試算例子即可看出愈早存退休準備，退休金準備壓力愈小。葉崇琦說，退休規劃最易犯的錯誤，不是投資錯誤，而是太晚開始，「複利效果」要靠時間累積，時間不夠長效果不明顯，複利效果更是累積財富或退休金的重要關鍵，因此，存退休金準備要及早開始。