布局優質債 息收兼具資本利得

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11月FOMC會議，如市場預期將基準利率維持在5.25％～5.5％不變，是本輪升息循環來第二次暫停升息，由於市場認為升息循環已到終點甚至明年啟動降息循環，債市有望重啟多頭趨勢，因此，法人建議準退休族或退休族目前可以分批投入優質債，不但坐享息收，甚至有機會獲得資本利得。

國泰投信ETF研究團隊表示，相較前三季，2023年第四季的確是投資債市甜蜜點，離升息尾聲更近，投資風險更低，建議想穩健理財的退休族可將債券ETF納入資產布局一環。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，準備退休金方式有很多，其中ETF進入門檻較低，執行起來不會太困難，且市面有多檔產品可讓投資人來選擇，加上ETF又具有交易便利、投資組合透明、風險分散等優點，因此部分投資者選擇以ETF作為退休理財規畫主要工具，而除了過往大眾耳熟能詳的高股息ETF外，近年來債券ETF也吸引愈來愈多投資人配置，穩健配息滿足投資大眾打造現金流的需求，且市面上月月配債券ETF，更能滿足想要月月領息的需求。

國泰投信ETF研究團隊強調，國泰10Y+金融債ETF，每單位價格約15元易入手，且有月月配和收益平準金，「開源」加上債券ETF享稅務優勢可「節流」，以00933B為例，免徵證券交易稅、免繳二代健保補充保費、資本利得免課證所稅，每月領到的配息收益屬於海外所得，一年有670萬元免稅額，多數退休族其實難以觸碰到這上限。

00933B追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」，前五大投資標的包含美國銀行、摩根大通集團、富國銀行、高盛集團及花旗集團，皆為國際銀行業巨頭，因此持有00933B相當於買全球銀行巨頭的優質債。隨升息循環接近尾聲，長天期債投資價值浮現，其中BBB級債又較一般投資級債更具備收益優勢，不失為投資人可納入退休理財規劃的投資標的。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠認為，長天期債券殖利率快速攀升後，已具升息之效應，聯準會本次升息循環到最後時刻已是市場共識，預期美債殖利率將高檔震盪。