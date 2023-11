連鎖品牌餐廳Oh my!原燒 傳遞高規五感沉浸式體驗

●「Oh my!原燒」以紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱,打造日式祭典氛圍,給予消費者全新的視覺感受。圖/Oh my! 原燒

消費者體驗第一的燒肉品牌「Oh my! 原燒」,秉持「百變燒肉、歡樂無限」的品牌精神,希望為來訪顧客打造好友歡聚、痛快吃肉的氛圍,不僅以裝潢、音樂營造日式祭典風景,服務人員零距離感、貼心專業的服務更是重中之重。「Oh my! 原燒」成功讓顧客「五感」大滿足,成為消費者心中體驗滿分代名詞。

擺脫制式服務

與時俱進的品牌精神

「Oh my! 原燒」前身是2004年成立的「原燒」,也是王品集團第一個燒肉品牌,近20年隨著消費者眼界、品味不斷提升,「原燒」經歷三次升級轉型為「Oh my! 原燒」,希望帶給消費者輕鬆自在的用餐體驗。王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示,2023年是王品集團成立30週年,「 Oh my! 原燒」獲工商時報「臺灣服務業大評鑑」金獎,特別值得驕傲。

吳憲政表示,燒肉主要客群多半都是年輕學生或上班族,希望在忙碌一整天之後,有個釋放壓力的聚會場合,這群顧客喜歡看見新鮮的食材、喜歡聽到肉下鍋的吱吱作響,「他們不需要傳統的制式服務」。

「Oh my! 原燒」總監蔡淅屏用八字箴言來詮釋服務理念,就是「專業、用心、熱情、創新」。進入王品集團23年,蔡淅屏待過王品牛排、陶板屋、THE WANG,兩年前升任「Oh my!原燒」事業處總監。她分析,傳統服務講究尊貴的儀式感,服務同仁很容易被訓練框住。但「Oh my! 原燒」的年輕客更喜歡像朋友一樣,輕鬆自在的問候、而且自己動手料理,服務同仁就需要留意眼神、動作,在客人需要的時候,隨時出現、提供幫助。蔡淅屏笑說,「Oh my! 原燒是王品集團第一個提供剝蝦殼服務的品牌。」

蔡淅屏強調,消費者到「Oh my! 原燒」,會注意到新的菜單、高品質的肉,擔心把肉烤焦、吃不出美味,「Oh my! 原燒」是王品第一個提供「代烤」服務的品牌,必須精準掌握「肉汁布滿肉片八分滿、翻面再烤八秒鐘,最佳熟度的八分熟」。同仁在代客燒烤過程中還要跟顧客聊天、「說菜」。為增進專業知識,每月都必須由店長和主廚為同仁示範上課,並要實作、通過考核才算達標。

蔡淅屏表示,「Oh my! 原燒」2022年完成全台門店換裝,從內到外全面轉換為日式風格,改頭換面是希望給消費者全新認知。每個月她都會和同仁分享,來自顧客的讚美和感謝。客服部轉來的客訴,也會和店長、主廚仔細檢討,了解問題癥結,尋找解決方法。蔡淅屏認為,「誠實、群力、敏捷、創新」是王品集團的核心價值觀,只要切實落實這四點精神,就能讓顧客「滿意」。

高標「沉浸式」體驗

100分歡樂氛圍

吳憲政強調,「Oh my! 原燒」將不斷優化產品,以更具特色的明星商品,更細緻輕鬆的服務氛圍,提供消費者更好的用餐體驗,希望所有顧客在「Oh my! 原燒」都能吃的安心、吃的開心。回顧過去三年疫情期間,台灣餐飲業受到嚴重打擊,但是消費者更精明,慎選注重衛生食安、防疫措施更到位的品牌餐廳,「Oh my! 原燒」堅持「原味才能突顯好肉質」的理念,希望顧客每次用餐,都能感受「一起吃飯,就是最好的事。」