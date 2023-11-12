六利多加持 台股年底行情有撐

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競賽戰況

活動訊息專欄

美國聯準會（Fed）二度凍息，市場樂觀期待升息循環告終，經過前一周慶賀大漲後，上周台美股市稍作冷靜，加上上周包括鮑爾在內的多名Fed官員發表談話，市場觀望氛圍升高，所幸選前行情持續催動，國家隊作多心態濃厚，帶動台股向上攻克半年線。

11月台股明顯轉強，法人點出，波動行情啟動「四大關鍵訊號」，包括月季線黃金交叉、月均量回升、AI主流股周KD翻揚或新指標族群問世、新台幣匯率持穩，若上述條件全數到位，有望啟動如5月的大波段行情。

就技術面觀察，專家認為，台股中期均線值得關注，目前季線是唯一下彎均線，按扣抵值判斷短期可望走平，隨大環境利空逐漸消退，台股第五度向季線發起挑戰站穩機率高，但急漲後難免有獲利了結賣壓，預估指數短線將在季線與「萬七」關前震盪。

本土投顧分析，儘管萬七有壓，但下檔季線有強撐，類股輪動多屬反彈格局未形成連續追價氣勢，上檔龐大融資浮額是不容忽視潛在賣壓來源，投資人需對追高有所顧忌，台股本波V型反彈至16,800點附近將達技術面的滿足點，但拉回守季線宜偏多操作。

選股方面，建議留意消費電子、AI後市法說行情，PC景氣落底回升方向不變，族群股價多具低評價優勢；傳產則以低基期，觀光、生技族群交投轉趨積極，政策加持的綠能／儲能族群，受惠台電強韌電網計畫、全球綠能產業趨勢，成長動能足。

而時序進入年底，統一投顧董事長黎方國點出「六大利多」，對台股後市行情持續看多。第一，就過去經驗而言，11月是美股最易上漲的月份，至於台股統計1987～2022年以來，11、12月漲率分別達61％及75％，為全年前兩高，顯示現階段作多勝算高。

第二，美國進入11月感恩節至12月25日耶誕節傳統消費旺季；第三，台股投信、集團年底作帳行情也將加溫；第四，台股8～10月重挫逾千點，跌幅已深，使台股基期偏低；第五，明年總統大選將至，選舉行情逐漸發酵；第六，中經院預估台灣明年經濟成長率GDP可望站上3％，較今年成長1倍，景氣啟動復甦。