軒尼詩王嘉爾 跨界合作

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軒尼詩V.S.O.P TEAM WANG限量版是軒尼詩首次與全球品牌大使王嘉爾（Jackson Wang）以及他的時尚品牌TEAM WANG design跨界合作，攜手開啟現代奢華文化的精神與活力。軒尼詩（Hennessy）於即日起重磅上市由TEAM WANG design設計的「軒尼詩V.S.O.P TEAM WANG限量版」，全台限量1,800瓶，於全台精選菸酒專賣店及葡萄酒專賣店陸續上市。

此限量版包裝是由軒尼詩的全球品牌大使王嘉爾率領位於上海的奢華街頭時尚品牌TEAM WANG design所設計，TEAM WANG design已為大中華區、亞洲以及世界各地奢華街頭的時尚潮流指標，此次在全球法國干邑領導品牌和街頭品牌之間激盪的創作靈感，充分體現了其品牌核心精神「認識自己，創造自己的歷史」，更是打造出橫跨藝術、音樂及奢侈品的跨界聯名之作。

王嘉爾作為一位充滿魅力的超級巨星，在社群媒體平台展現出大規模社群關注度，也擔綱在軒尼詩 V.S.O.P的全新品牌形象中扮演了關鍵角色，特別出演由享譽全球的知名導演保羅‧索倫提諾（Paolo Sorrentino）執導的前衛廣告《進入奇幻際遇》中一角，重新定位亞洲地區代表時尚、奇幻和夜生活領先品牌。

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