金旅獎擴大格局　帶各國旅客深度遊台

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旅行業品質保障協會舉辦的「金質旅遊行程」今年更升格為「國際金旅獎」，協助更多業者行銷旅遊產品，迎接來台灣的外國旅客。

今年國際金旅獎透過全新的評選方式，擴大規模格局，將獲獎行程由84條增至344條，希望藉由國際金旅獎的認證肯定，協助業者行銷旅遊產品，達到消費者與同業的互信雙贏。

品保協會公關主任李奇嶽指出，今年跳脫過往偏重於出境市場的局勢，將入境旅遊類由原本6組增加至14組，再加上國旅的8組行程，為歷年首次超越出境旅遊類，以此展現品保協會對台灣入境旅遊及國旅市場的重視。

以獲獎的創新旅行社「日月相映」路線為例，5天4夜帶旅客前往日月潭，透過海陸空全覽深度旅遊，帶領旅客體驗「日月潭纜車」、「向山自行車」、「日月潭遊艇遊湖」海陸空3D為主軸，讓外國旅客能從各個角度感受日月潭的魅力，搭配「舊山線鐵道自行車」、 「霧峰林家園區傳奇」、「鄒族部落文化體驗」行程。

日月潭這幾年積極推動自行車旅遊，向山自行車道更被CNN評為世界最美10大自行車道，除了是國內旅遊的熱門景點也成為許多港澳星馬旅客指名安排的行程。

前往日月潭旅行的交通配套非常完整，搭程台灣高鐵加台灣好行自台北到達日月潭，大約只要3小時，時間與自行開車差不多，所以除了旅行團體之外，各國自由行旅客也非常多，是目前疫後市場復原狀況良好的景區，到訪旅客的滿意度也很高。

而舊山線鐵道自行車自2018年開始營運，每年能吸引50萬人次旅客造訪，即使碰到疫情也不受影響，今年新加坡、馬來西亞及港澳旅客多，整體而言，旅客有2成是外國人。