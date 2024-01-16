VPC、MEMS加持 旺矽今年看旺

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半導體測試介面廠旺矽（6223）去年營運成長，且公司持續調整營運結構，目前毛利率相對較高的產品垂直式探針卡（VPC）和微機電（MEMS）探針卡產能持續提升，將有利今年獲利成績，同時，公司掌握VPC應用領域訂單，包括網通、SSD Controller、手機、Gaming GPU等VPC訂單，今年營運將持續樂觀。

旺矽三大主要探針卡產品包括，垂直式探針卡、懸臂式探針卡（CPC）及MEMS探針卡，前二項產品都已是全球第一大供應商，但MEMS探針卡旺矽起跑較慢，目前仍逐漸成長中，但去年在探針卡事業的營運占比倍增至約10％水準。該公司表示，今年規劃擴充VPC探針卡和MEMS探針卡產能，也將有利今年營運表現。

法人表示，目前旺矽營運結構中，VPC已超越CPC，成為探針卡主要成長動能，今年該公司在VPC仍有擴產規劃，因此，看好旺矽今年在網通、SSD Controller、手機、Gaming GPU等應用，將帶動今年探針卡業務成長15％。

旺矽展望今年營運動能認為，目前探針卡產品線完整、涵蓋市場各階層應用，但目前相對明確的需求是高速運算訂單，預料將是今年重要營運成長動能，而該公司去年新接獲軍工領域訂單，今年可望維持成長，此外，市場高度討論的矽光子技術，該公司也透露，目前也接獲國際大廠的相關測試訂單，未來前景同樣看好。

此外，市場法人也表示，過去市場普遍認為旺矽的探針卡（Probe Card）應用以DDIC為主，但目前該公司探針卡事業中，VPC占比已超越6成，由於毛利率相對較佳，今年接單成長，將有利獲利表現，而CPC業務則是掌握AMOLED 及車用DDI成長需求，市場看好該公司探針卡業務，今年將進入上升周期。

受今年營運看好激勵，該股近期股價續揚，昨（15）日股價再上漲5.37％，股價收在265元，股價近日連續創下掛牌以來的新高。