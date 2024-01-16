勤美今年營收 挑戰200億新高

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勤美（1532）董事長林廷芳選定「鼎」字，作為2024年、也是集團成立52周年的代表字。勤美集團旗下金屬成型、建設住宅、生活創新「三鼎」事業群，2024年喜迎大船入港，不僅建設住宅事業將有創新高的案量交屋，金屬成型事業營收有望成長，加上生活創新事業的「勤美洲際酒店」預計第三季開幕，法人預估，勤美2024年營收有機會挑戰200億元新高。

勤美2023年合併營收176.4億元、年增約21％，其中建設住宅事業部2023年第四季受惠台中「勤美之森」交屋31戶及台北「璞真永吉」交屋4戶，貢獻17.83億元的營收，挹注第四季合併營收達46.7億元，年增約35％。

勤美建設住宅事業部2023年共有「碧湖畔」、「一方璞真」、「璞真永吉」、「勤美之森」等四建案交屋，合計104戶，認列近60億元營收，創下歷年新高。

展望2024年，勤美表示，台中百億豪宅成屋「勤美之森」已售戶數及台北「璞真榮華」全案，預計於上半年完成交屋，將持續貢獻營收；此外，「勤美之森」精華保留戶及詢問度熱絡的台中二期開發案，預計今年第二至第三季推出，搭上勤美生活創新事業預計第三季開幕的勤美洲際酒店，及日本建築大師隈研吾操刀設計的「勤美術館」，預期將為台中勤美商圈再造火熱話題。

法人表示，台中「勤美之森」及台北「璞真榮華」雙建案，2024年預估可為建設住宅事業挹注70億至80億元的營收，續創歷年新高。

至於金屬成型事業部方面，勤美集團表示，由於大陸市場持續疲弱不振，金屬成型事業2023年合併營收110.1億餘元、年減9.4％；惟受惠外銷市場，如歐洲、日本、墨西哥、泰國等地，自2023年第三季起訂單逐漸增溫，彌補部分內銷缺口，金屬成型事業部2023年下半年營收優於上半年。

展望2024年，勤美表示，外銷訂單有機會持續增長，加上大陸武漢新廠已通過客戶認證的產品陸續量產及承接天津廠溢出訂單等效益，金屬成型事業部2024年營收可望回穩，法人估上看120億元。