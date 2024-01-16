15檔投信買不停 偏好電子股 這3檔例外

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投信偏多 今年買超前15大

15日為總統大選後第一個台股交易日，投信15日買超台股22億元，累計今年來買超從未間斷達248億元。台股分析師認為，相較於外資對台股偏空及避險操作，投信動向才是長期台股的趨勢，關注有長榮等15檔投信買不停的個股。

統計今年來投信買超台股達248億元，雖然有總統大選的消息面干擾，但投信仍持續偏多買超，在今年的10個交易日呈現天天買，與外資的保守、觀望及避險的操作不同。

永豐投顧總經理李學詩表示，今年外資賣超台股335億元，期間就算美股反彈，輝達（NVIDIA）股價創歷史新高，外資也沒有大買台股，似乎對地緣政治的敏感度比本土資金更甚。

李學詩觀察，相較於外資，投信對台股持續偏多操作，1月投信都是買超且買超金額放大，半個月就買超248億元。鑑於過去歷史經驗投信買超具有參考性，建議投資人應該追隨投信腳步。

今年來10個交易日投信買超前15大分別是長榮、聯詠、中美晶、廣達、聯電、瑞儀、台積電、智原、群光、瑞昱、富世達、健鼎、中信金、美時、M31等，除了貨櫃航運的長榮、金控股中信金及生技醫療美時，其餘全數為電子股，投信仍偏好電子股，以AI伺服器相關、晶圓代工、IP矽智材、高股息、折疊智慧機軸承廠等。

摩根士丹利證券、元大投顧、玉山證券及里昂證券近期紛紛上調IP矽智材M31的目標價，近期是里昂證券給予1,540元，最高為玉山證券的1,570元，外資看好理由為在地緣政治緊張局勢中M31獲得更多訂單，並提高在大陸的市占率。玉山證券認為，M31先進製程含金量提升，基礎元件IP先進製程領域競爭對手有限，3/2nm相關IP可望逐步貢獻，看好未來營運。

至於投信今年買超第一名的長榮的利多是紅海危機推升運價走揚，再加上巴拿馬運河限航等事件的發生導致航程所需天數拉長，將有利消化運力過剩的疑慮，支撐運價走勢淡季不淡，同時長榮也是高現金殖利率題材的個股，吸引高股息ETF的加碼布局。