AI多頭列車續衝 拉回找買點

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台股選後行情聚焦基本面，凱基投顧最新研究報告表示，綠營贏得總統大位在政策持續下，軍工、綠能、重電將迎來慶祝行情；另預期台灣半導體晶片地位已超過地緣政治擔憂，選後如因政治風險出現急跌，將是搭上AI多頭列車的極佳時機。

惟隨著上述四大族群中有不少個股，選前股價已提前上漲，15日選後第一天台股交易，逢高獲利了結壓力不輕，外資賣超台股逾90億元；美林、摩根大通、摩根士丹利、大和國泰及花旗環球等五大外資券商，居賣超台股前五大，賣超金額各為7.24億～55.62億元。

凱基投顧表示，綠營的兩岸政策是以「加強國防且兩岸維持現狀為主」，尤其過去八年推動的國機國造與國艦國造等國防政策將得以延續下，軍工與航太股將迎來慶祝行情；另能源政策主張「貫徹非核家園」，由此支撐綠能與重電產業將持續獲得政府政策支持。

政策持續股迎來慶祝行情，但觀光、飯店、航空、兩岸經濟合作協議（ECFA）早收清單等恐將有失望性賣壓。

凱基投顧指出，綠營的兩岸政策將以延續前朝為基礎，但若北京當局採取過去慣用的文攻武嚇及各項打壓，將會使兩岸關係漸行漸遠。

因此，觀光、飯店、航空等與兩岸關係較為密切的產業將容易受到衝擊，同時屬於兩岸經濟合作協議早收清單當中塑化、紡纖、工具機、汽車零組件等，也可能因為北京當局擴大取消優惠關稅項目而受到衝擊，提醒投資人應留意。

此外，儘管台灣已歷經多次政黨輪替且兩岸關係也時常在綠營執政時期受到影響，但似乎不太影響台灣的外國直接投資（FDI），主因台廠擁有非常完善的半導體供應鏈以及科技產品製造地位。