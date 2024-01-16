參與00904除息 1/18最後買進日

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上周總統大選結束後，影響台股紛擾塵埃落定，台股回歸基本面，不確定因素有望消化完畢，選後投信法人表示，台股型態未偏空，中長線趨勢仍看多，搭配CES展各式新品亮相，各家廠商對AI熱潮持續升溫，帶動電子股人氣回溫，也為本周即將除息的多檔科技型ETF股價增添上攻動能。尤其是18日權王台積電（2330）法說將召開，成為未來台股甚至半導體投資風向球，吸引選前不少資金搶先卡位新光臺灣半導體30（00904）等半導體ETF，等待台積電法說行情升溫。

據證交所統計，從本周起，各家元月配息ETF將公布實際配息金額，同時，本周也是元月除息ETF進行除息的重點周，不少元月配息ETF拉高金額，其中，00904預估每單位配息0.35元，大於過去四季平均值近兩倍，吸引上周台股半導體ETF買氣回籠，連帶00904整體規模也跟著快速成長。

投信法人指出，美國CES展上周展開、全球AI熱潮持續升溫，激勵AI晶片龍頭輝達、微軟續飆新天價；台股股王矽智財（IP）大廠世芯-KY，股價也刷新史上最高，顯示2024年AI半導體趨勢強，研判美國科技七雄今年股價續占上風機率大。

法人也預期，大型科技股將有大多頭行情將有利台灣半導體供應鏈營收隨之成長，建議投資人年初可布局半導體ETF參與除息，同時掌握半導體進入復甦周期，以00904這檔台股半導體市值型ETF為例，將於19日進行除息，18日為除息前最後買進日。

2024年全球半導體迎向景氣成長軌道，有助台灣半導體類股業績續旺，股價維持高成長態勢，就目前台股原型ETF之實際配息天數統計來看，半導體ETF平均填息天數約20.6天，平均填息天數較其他ETF類型短。儘管近期半導體ETF股價轉向震盪，但ETF股價越跌，投資人反而越買，儼然成為2024年初市場另類吸金的投資新寵。