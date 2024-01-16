回歸基本面行情 半導體AI仍為主流

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市場分析：上周五美股漲跌互見，以那斯達克表現上漲較多於預期，台股上周則因選舉將屆影響盤勢較觀望，選後已回歸基本面表現，目前執政黨繼續連任，預估

台股有短線慶祝行情。15日台股開高震盪走堅，以電子、資訊、生化及航運類股領軍，大盤終場指數上漲33點收17,856點。

大選落幕，股市重新聚焦

經濟基本面，本周關注18日台積電法說會，對於半導體前景展望仍為科技業重要參考指標。時序進入農曆年前，預估主流仍以包括：半導體、AI為重，短期方向可朝：半導體AI晶片、IP設計服務及生技醫療為主；而非電子產業則可持續觀察政策扶植類股如生技醫療、新能源（綠能）及政策推動概念等方向布局。

觀盤重點：距離農曆新年僅剩兩周交易日，市場交投逐漸轉趨清淡，但因美國超級財報周於上周登場，公布美股表現受銀行股影響漲跌互見，接下來重量級科技股重要財報將公布，對於台灣影響也待觀察；選前美元走強，選後可以持續觀察，走強有利出口廠商一月營收的表現。

因美總經數據顯示經濟可能軟著陸，生產者指數PMI指數表現降溫，市場預期聯準會有機會於2024年三月開始降息，但目前未知降息幾碼，慎防突然降息幅度過大。

此外，國際上仍存在不確定因素，紅海又有油輪船運受攔截事件、俄烏戰爭等地緣政治不確定性干擾。

投資建議：選後加上農曆年節長假來臨前，預期市場表現將隨著農曆新年即將來臨，台股剩下三周交易日、2月5日即將封關，市場交投氣氛逐漸轉淡，美股本周也進入超級財報周，銀行股表現好壞參半，花旗不如預期、高盛2023年業績優於原先預估，財報公布後續左右全球股市變化，科技股也反映台灣高科技股價表現，投資人可持續觀察科技重點七雄個股財報公布。

大選結果符合預期，選後分析師認為台股將回歸基本面表現，預期以過去政策重點方向來發揮。

若以過去七次選後台股表現來看，選後隔天、當周、當月和隔月的大盤漲跌幅分別為-0.71％、-0.01％、-0.64％和1.79％，此次大選結果對台股影響預估是短線波動，隨即投資人應就個股的基本面和財報表現來決定操作。

展望第一季回歸基本面，台股高檔整理、多頭格局不變，並應觀察美元匯率與國際市場經濟變化，目前執政黨政策相關類股，可望有短暫慶祝行情。操作上建議宜朝向包括：半導體、AI PC/伺服器、手機及通訊網路、還有政策扶植的新能源（節能減碳）、基礎建設及生技醫療類等分批布局，建議尋找產品有利基且業績成長的股票，逢低布局，以掌握後市機會。